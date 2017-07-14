На два дня Эстония осталась без необходимых для спасения людей вертолетов

Во вторник и среду из-за технического обслуживания в Эстонии не было ни одного вертолета, который можно было бы задействовать при спасении людей или для транспортировки находящихся в критическом состоянии больных.

Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Postimees.

Издание отмечает, что в Департаменте полиции и погранохраны, который вынужден лавировать между периодическими перерывами на техобслуживание вертолетов, видят необходимость в четвертой винтокрылой машине.

Затраты на новый вертолет могут составить почти 22 млн евро, к которым следует добавить расходы на зарплату пилотов и технического персонала.

Ситуации, в которых все три спасательных вертолета одновременно проходят плановое обслуживание или выполняют другие задачи, отмечались и прежде.