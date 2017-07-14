В пятницу днем воздух прогреется до 15-20 градусов ({{commentsTotal}})
Говорит синоптик Валентина Юдакова.
Говорит синоптик Валентина Юдакова.
В воскресенье, 9 июля, от полицейского патруля на большой скорости в Нарве пытался скрыться автомобиль BMW, которым управлял 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Попытка нарушителя скрыться от полиции закончилось дорожно-транспортным происшествием. Во вторник, 11 июля, Вируский уездный суд признал мужчину виновным в управлении моторным средством в состоянии алкогольного опьянения и приговорил его к полутора годам условного тюремного заключения.
Спасатели в четверг получили вызов в столичный район Пыхья-Таллинн тушить возгорание в заброшенном здании.
Интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд латвийской газете Latvijas avize вызвало критику со стороны депутата Европейского парламента, члена правления Центристской партии Яны Тоом.