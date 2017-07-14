К концу 2018 года начало Таллиннской окружной дороги превратят в четырехполосное шоссе

Компания Nordecon и Департамент шоссейных дорог заключили договор о реконструкции Таллиннской окружной дороги на отрезке с 0,6 до 2,8 км. В рамках договора построят четырехполосное шоссе (2+2), железнодорожный виадук в Вяо и туннель Венекюла.

Стоимость работ с НСО составляет 13,7 млн евро, сообщила в пятницу, 14 июля, фирма Nordecon.

"После окончания работ имеющееся шоссе третьего класса превратится в шоссе первого класса", - сказал член правления Nordecon Аво Амбур.

В рамках договора реконструируют отрезок длиной 2,25 км: дорогу перестроят в четырехполосное шоссе (2+2), вместо имеющегося железнодорожного виадука Вяо построят другой независимый виадук длиной 100 м, под основной дорогой построят туннель Венекюла и 300 м пешеходной дорожки.

В общей сложности положат около 83 000 кв.м нового асфальтового покрытия.

Строительные работы будут завершены в конце 2018 года.