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К строительству колледжа МВД в Нарве могут приступить через год ({{commentsTotal}})

Катри Райк.
Катри Райк. Автор: Андрес Теннус/Тартуский университет
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Академия МВД, Тартуский университет и Министерство внутренних дел заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве для строительства колледжа академии в Нарве.

Общее здание, в котором будут располагаться учебный и тренировочный центр с бассейном и помещениями для проживания, построят на принадлежащем Тартускому университету участке по адресу улица Кересе, 14, сообщила в пятницу, 14 июля, пресс-служба академии МВД.

Академия МВД и Тартуский университет вместе займутся управлением нового учебного комплекса. В части здания, принадлежащей Тартускому университету, разместится общежитие для студентов Нарвского колледжа Тартуского университета. 

Учебные и тренировочные помещения, а также общежитие Академии МВД будут в распоряжении не только кадетов, но и служащих Департамента полиции и погранохраны. Спортивный центр и бассейн в комплексе будет открыт и для городских жителей.

В августе Академия внутренней безопасности объявит открытый конкурс на разработку архитектурной концепции нового учебного комплекса. 

"Если всё пойдет по плану, то к проектной части мы сможем приступить уже в этом году. В идеале к строительным работам можно будет приступить уже следующей осенью, и открыть новый учебный комплекс в 2020 году", – выразила надежду ректор Академии МВД Катри Райк.

Согласно решению правительства от 30 марта 2017 года, на строительство Нарвского колледжа Академии МВД в бюджете предусмотрено 12,8 миллионов евро. 

Соглашение о сотрудничестве подписали ректор Академии внутренней безопасности Катри Райк, ректор Тартуского университета Волли Кальм и министр внутренних дел Андрес Анвельт.

Редактор: Сергей Михайлов

нарваакадемия мвд


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