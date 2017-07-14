Спасательный департамент приглашает на Дни моря

В рамках Дней моря, которые пройдут в Таллинне уже в эти выходные, Спасательный департамент напомнит о правилах безопасности на воде. На территории Яхтенного порта ведомство откроет три информационные палатки, в которых можно будет сыграть в игру в очках виртуальной реальности, сфотографироваться на фоне моря и проверить свои знания в области безопасности. О некоторых правилах рассказал ведущий специалист отдела превентивной работы Спасательного департамента Никита Грознов.