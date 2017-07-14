Иностранным туристам сложно оплатить парковку в Нарва-Йыэсуу

Нарва-Йыэсуу – идеальное место для летнего отдыха. Едут на курорт не только жители Эстонии, но и много иностранцев, которым приходится разгадывать непростую головоломку – как заплатить 3 евро в сутки за парковку автомобиля.

Информационный щит на въезде в город показывает зону платной парковки и сообщает автовладельцам, как можно оплатить ее. Вся информация на эстонском языке, за исключением лишь некоторых пояснений о том, как отправить СМС– она есть и на русском.

Нарва-Йыэсуу два года назад отказался от бумажных парковочных билетов и гордо шагнул в XXI век – век современных технологий. Но. Мобильная парковка в Эстонии – это удобство исключительно для абонентов местных сотовых сетей. Иностранцев ждет неприятный сюрприз, сообщает передача "Летнее ВРЕМЯ" на ETV+.

Туристка из Москвы, Алена Кошкина приехала в Нарва-Йыэсуу и честно, во избежание штрафа, хотела припарковать свой автомобиль. Прочитав инструкцию, она попыталась отправить СМС со своего московского номера – но увы, это оказалось невозможным. Купив в магазине местную SIM-карту, надеясь, что это поможет, сделала вторую попытку оплатить парковку. И это не помогло. Ей все-таки удалось оплатить парковку через М-счет с помощью инструкций по СМС на эстонском языке.

Алена – в прошлом жительница Эстонии и смогла понять, что написано в СМС-ках: "Если бы я была абсолютно русским туристом, и у меня был бы только русский номер, то я не смогла бы заплатить за парковку. И если бы я не понимала СМС, которые приходят только на эстонском языке, я бы не смогла заплатить за парковку".

Для городских властей такое положение дел стало сюрпризом. Они соглашаются с тем, что есть проблема. Отменяя бумажные билеты, они не подумали об иностранцах. Да, сайт городской управы Нарва-Йыэсуу предлагает оплатить парковку, отправив деньги на счет управы. И даже если такой желающий найдется, то деньги поступят, например, из России, лишь спустя неделю.

По словам секретаря Нарва-Йыэсуу Марины Соргус, один из вариантов для туристов – обратиться в гостиницу или СПА-отель и приобрести там парковочный билет на их парковочную территорию.

Так что выход для иностранцев есть – парковаться на территории СПА-отелей или освоить азы эстонского языка, купить местную сим карту, провести сложную процедуру по перечислению денег на М-счет и спокойно наслаждаться отдыхом. Ну, а городские власти обещают уже к следующему сезону предусмотреть варианты оплаты парковки для иностранцев. Может и парковочный автомат поставят. Посмотрим следующим летом.