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ФОТО: Франция отмечает Национальный день страны военным парадом на Елисейских полях ({{commentsTotal}})

За рубежом
За рубежом
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В пятницу Франция отмечает Национальный день страны большим военным парадом на Елисейских полях. Торжества возглавил президент Франции Эмманюэль Макрон, а среди гостей на площади Согласия находится президент США Дональд Трамп.

В пятницу в Париже в военном параде от Триумфальной арки до площади Согласия пройдут более 3500 французских военнослужащих. Также будет продемонстрировано свыше 200 единиц военной техники, передает tass.ru.

Среди гостей на главной трибуне на площади Согласия будет находиться президент США Дональд Трамп. Он приглашен в Париж в связи со 100-летием со дня вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну.

В связи с этой годовщиной над Елисейскими полями вместе с пилотажной группой Patrouille de France пролетят несколько американских военных самолетов. Военный парад по главной магистрали Парижа откроют военнослужащие Первой пехотной дивизии США.

Прямую трансляцию парада можно посмотреть в 11:00 здесь.

В пятницу вечером в Париже в честь Национального дня Франции будет дан большой концерт классической музыки, который пройдет на Марсовом поле близ Эйфелевой башни. 

Сразу же после завершения военного смотра Эмманюэль Макрон отправится в Ниццу, чтобы почтить память 86 жертв теракта, организованного год назад в Ницце террористической группировкой "Исламское государство".

Франция ведет традицию ежегодно отмечать национальный праздник с 1880 года. Тогда законодатели решили, что республика будет проводить его 14 июля, но не посвятили этот день конкретному историческому событию. Обычно его связывают с двумя датами - штурмом Бастилии 14 июля 1789 года в период Великой французской революции, а также отмеченным год спустя 14 июля 1790 года Праздником Федерации.

Редактор: Дина Малова

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