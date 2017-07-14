В Санкт-Петербурге на следующей неделе начнется конкурс вокалистов имени Георга Отса

В Петербурге с 17 по 22 июля 2017 года впервые пройдет конкурс вокалистов имени Георга Отса.

Призовой фонд 12 тысяч евро, почти половина достанется обладателю гран-при, пишет портал classicalmusicnews.ru.

Кроме денег победители и лауреаты этого вокального состязания получат возможность принять участие в концертных турах.

Фестиваль-конкурс пройдет в эстонском концертном зале Яновской церкви в Петербурге.

В жюри конкурса, как ранее писал rus.err.ee, вошли: председатель - Каран Армстронг – сопрано (США/Германия), Ольга Капанина – кастинг-директор оперы Большого театра России (Россия), Лука Тарджетти – агентство InArt Management (Италия), Алекс Григорев – агентство TACT Management (Германия), Андрей Дьяков – оперное агентство Doskal&Diakov – International Opera Management (Германия), Юри Альпертен – дирижер Национальной оперы "Эстония", Наталья Дудик – концертмейстер Михайловского театра (Россия).

Участвовать в конкурсе могут вокалисты в возрасте от 20 до 35 лет из всех стран мира.

Призовой фонд: Гран-При – 5000 евро, 1 премия — 3000 евро, 2 премия — 1500 евро, 3 премия — 1000 евро. Также предусмотрены специальные призы, дающие возможность лауреату принять участие в концертах и концертных турне.