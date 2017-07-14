В Таллинне пройдет фестиваль поп-музыки

В воскресенье, 9 июля, от полицейского патруля на большой скорости в Нарве пытался скрыться автомобиль BMW, которым управлял 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Попытка нарушителя скрыться от полиции закончилось дорожно-транспортным происшествием. Во вторник, 11 июля, Вируский уездный суд признал мужчину виновным в управлении моторным средством в состоянии алкогольного опьянения и приговорил его к полутора годам условного тюремного заключения.