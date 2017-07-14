В Таллинне пройдет фестиваль поп-музыки ({{commentsTotal}})
В пятницу и субботу на четырех площадках Manka Boutique Pop Festival выступят музыканты из Эстонии, России, Белоруссии и Финляндии. Говорит организатор фестиваля Руслан Быков.
В пятницу и субботу на четырех площадках Manka Boutique Pop Festival выступят музыканты из Эстонии, России, Белоруссии и Финляндии. Говорит организатор фестиваля Руслан Быков.
В воскресенье, 9 июля, от полицейского патруля на большой скорости в Нарве пытался скрыться автомобиль BMW, которым управлял 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Попытка нарушителя скрыться от полиции закончилось дорожно-транспортным происшествием. Во вторник, 11 июля, Вируский уездный суд признал мужчину виновным в управлении моторным средством в состоянии алкогольного опьянения и приговорил его к полутора годам условного тюремного заключения.
Началась регистрация участников на соревнования по ориентированию, которые будут проходить 27 сентября, в День без автомобиля. Особенности этих состязаний в том, что их участники должны максимально использовать общественный транспорт Таллинна.
Интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд латвийской газете Latvijas avize вызвало критику со стороны депутата Европейского парламента, члена правления Центристской партии Яны Тоом.