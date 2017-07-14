Наставник нарвского "Транса" дал прогноз на первый тур чемпионата России

Главный тренер нарвского "Транса" Адьям Кузяев дал прогноз на первый тур чемпионата России по футболу, который стартует в ближайшую субботу, 15 июля.

Свой прогноз специалист сделал по просьбе журналистов петербургской газеты "Спорт День за Днем".

"Очень сложные матчи в первом туре предстоят "Спартаку" и "Краснодару". Красно-белые сыграют в дерби против вернувшегося из ФНЛ "Динамо", которое точно даст бой чемпиону. Думаю, сможет даже украсть у него очки. "Краснодар" поедет в Казань в гости к "Рубину", который кардинально изменился после того, как команду вновь возглавил Курбан Бердыев. "Краснодар" предпочитает атакующий футбол, но "Рубин" будет очень надежно действовать у своих ворот — думаю, поэтому в этой встрече будет зафиксирована ничья", - прокомментировал Адьям Кузяев.

"ЦСКА и "Зенит" не должны испытать проблем в своих гостевых матчах — с "Анжи" и "СКА-Хабаровском" они справятся без проблем. Первый матч "Тосно" в РФПЛ, считаю, принесет команде и первые очки — на "Петровском" будет идти упорная борьба все 90 минут. К сожалению, голов зрители в этой встрече могут и не увидеть", - добавил главный тренер "Транса".