В субботу в Таллинне начнутся Дни моря –праздник продлится четыре дня

В субботу стартуют Таллиннские Дни моря — семейный праздник, на котором можно поближе познакомиться с мореходством и различными большими иностранными судами. Концерты, морские прогулки и различные представления будут проходить с 15 по 18 июля.

Мероприятия Дней моря будут проходить в течение четырех дней в пяти гаванях: Старый порт, Летная гавань, Какумяэская гавань, гавань Ноблесснера и Пиритаская парусная гавань.

На территории яхтенного порта Ванасадам будут организованы прогулки по заливу, будут курсировать морское такси, для гостей будут открыты пароход "Адмирал" и корабль из Швеции "Sunbeam". Организаторы также придумали несколько тематических зон: морская зона, территория инноваций, торговая зона, рабочие комнаты роботехники.

На празднике моря будет много музыки: выступят такие группы как The Notes, Move, Shanon, Рольф Роосалу, Пярнусский Городской оркестр, дирижер Юри-Руут Кангур, Trio Comodo и Fusion Pedal, Сузанна Александра, 2X2 Saxaphone Quartet, а также выступит артист австралийского уличного цирка Dan le Man и другие артисты.

На территории Летной гавани помимо посещения ангаров музея можно будет посетить экскурсию на самом большом ледоколе страны – “Тармо”. Кроме того в гавани будут представлены суда Libava (Латвия), Alexandra (Финляндия), Suur Tõll и другие эстонские суда.

Как и в порту Ванасадам, здесь можно будет совершить морскую прогулку и отправиться на морском такси в другой порт.

В гавани будет работать рыбный рынок с кафе и продажей рыбных продуктов. На месте – рыбные повара Владислав и Каарель Коржетс, а также Ханно Каськ. Детям будет интересна тематическая рабочая комната, где каждый полный час будет проводиться обучение использования удочки. Помимо прочего, в лагере викингов каждый сможет попроюбовать себя в стрельбе из лука, метании топора и копья, плетении фенечек, изготовлении талисмана с рунами и изготовлении меча.

В рамках праздника на территории Летной гавани пройдет 12-й музыкальный фестиваль Manka Boutique, а также парусная регата "Tallinn Race".

Программа в Пиритаской парусной гавани - по обе стороны реки Пирита - начнется уже в 16 часов в пятницу, а в 22 часа там пройдет концерт ансамбля "Регатт".

Подробнее с четырехдневной программой Дней моря можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Дни моря в 2016 году: