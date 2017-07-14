В Таллинне пройдут соревнования, в которых надо максимально использовать общественный транспорт

Началась регистрация участников на соревнования по ориентированию, которые будут проходить 27 сентября, в День без автомобиля. Особенности этих состязаний в том, что их участники должны максимально использовать общественный транспорт Таллинна.

Зачет проводится по пяти категориям: среди мужчин, среди женщин, среди детей, среди сеньоров и среди команд. В ходе соревнований участники за два часа должны пройти как можно больше контрольных пунктов, при любой возможности используя общественный транспорт и валидируя "зеленую" карточку, сообщает Раэпресс.

Старт будет дан на Пярнуском шоссе, около парка Таммсааре, в полдень, трасса проходит по разным районам города. В ходе соревнований таллинцы могу на практике убедиться, что в любую точку нашей столицы можно быстро, дешево и удобно добраться на общественном транспорте.

Ознакомиться с условиями и зарегистрироваться можно на сайтах : https://www.facebook.com/orienteerumisvoistlus/ и http://www.tallinn.ee/est/orienteerumisvoistlus/