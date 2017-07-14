Новые скамейки в столичном парке Фальги установят к 10 августа

Не позднее 10 августа в расположенном в центре Таллинна парке Фальги будут установлены 26 новых скамеек и 9 новых урн.

Это предусматривает договор, который заключили Кесклиннаская районная управа и фирма Atix OÜ. Стоимость работ составит 25 500 евро.

О планах столичных властей привести в порядок парк Фальги портал rus.err.ee написал еще в начале мая.

По словам вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, в этом году запланировано заменить в парке амортизированные скамейки и урны, а также отремонтировать гранитные плиты у фонтана.

Также в этом году будет отремонтирована стена парка со стороны улицы Висмари, а в следующем году приведут в порядок стену со стороны улицы Адамсони.