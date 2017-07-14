Стрельба на Храмовой горе в Иерусалиме: есть убитые и раненые

В Иерусалиме рано утром в пятницу, 14 июля, три человека открыли огонь по полицейским. Нападавшие были ликвидированы. Три полицейских были ранены.

Три человека были ранены, двое из них в настоящий момент находятся в критическом состоянии. Состояние третьего врачи оценивают как стабильное. Есть сообщения, что, помимо огнестрельного оружия, у нападавших были также ножи.

Нападение произошло недалеко от Храмовой горы, у Львиных ворот Старого города — обнесенного стеной исторического центра Иерусалима, куда ежедневно стекаются тысячи туристов, Храмовая гора – священное место для последователей трех основных религий, сообщает euronews.

После нападения полиция закрыла Шхемские ворота Старого города.