Покупатель Кохтла-Ярвеского дома престарелых отказался от покупки

В мае в Кохтла-Ярве состоялся аукцион по продаже Ахтмеского дома престарелых. Единственным участником аукциона оказалась фирма AS Viru Hoolekande, ставшая победителем. Однако в конце июня фирма отказалась от покупки, сославшись на то, что дом попечения требует слишком больших вложений, о чем в фирме перед аукционом не знали.

Власти Кохтла-Ярве отменят решение о прекращении деятельности дома престарелых как муниципального учреждения. "Очень жаль, что сделка не состоялась, ведь было проделано много предварительной работы. Городу достанутся от аукциона только 6000 евро залоговых денег", - сказала мэр города Людмила Янченко газете "Северное побережье".

Решение фирмы AS Viru Hoolekande выглядит странным, учитывая, что она сама давно уже просит продать дом попечения.

Зарегистрированное в Тапа, по тому же адресу, что и АS Viru Haiglа, которое уже давно интересовалось Ахтмеским домом престарелых, AS Viru Hoolekande оказалось в конце мая 2017 года единственным участником аукциона. Фирма предложила свою цену — 716 000 евро, тогда как город выставлял дом на продажу с начальной стоимостью 600 000 евро.