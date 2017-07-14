ФОТО: на улицах Таллинна вскоре появятся самоуправляемые автобусы

В Таллинн прибыли самоуправляемые автобусы, которые начнут курсировать по маршруту от площади Виру до Котла культуры (KultuuriKatel), центра председательства Эстонии в Совете ЕС. Автобусы являются тестовой версией технологий будущего. Жители и гости Таллинна могут воспользоваться самоуправляемыми автобусами совершенно бесплатно.

Самоуправляемые мини-автобусы Easymile можно будет увидеть на улицах Таллинна через пару недель. До этого автобусы должны будут пройти проверку и получить разрешение Департамента шоссейных дорог. В дальнейшем самоуправляемыми автобусами смогут бесплатно воспользоваться все желающие. Один автобус вмещает восемь пассажиров. Маршрут будет проходить от круга на площади Виру до KultuuriKatel. В каждом автобусе будет работать сопровождающий, который расскажет пассажирам о новой технологии.

"Проезд на самоуправляемом автобусе для всех горожан будет бесплатным", - отметил советник по цифровым технологиям при госканцелярии Валдек Лаур.

Автобусы быстро не разгоняются, а служат скорее развлечением для горожан, в отличие от другого городского транспорта. Также они являются одной из визитных карточек Таллинна во время председательства Эстонии в Совете ЕС.

В ближайшие годы Министерство экономики и коммуникаций хочет увеличить компетенцию в области технологии самоуправляемого транспорта как в госсекторе, так в университетах и предприятиях, чтобы быть готовой к более широкому применению. Для этого следует протестировать технологии различных производителей самоуправляющегося транспорта и разобраться в их возможностях и ограничениях.

Поставкой самоуправляемых автобусов из Франции занимается компания DSV. Оперированием будет заниматься девелопер транспортных средств без водителей Milrem, который проведет обучение персонала и обеспечит техническое содержание. Кибер-безопасность обеспечит компания Guardtime.

Тестирование самоуправляемого транспорта стало возможным на дорогах Эстонии с марта этого года при условии, что ответственное лицо может при необходимости принять управление транспортным средством. Право на тест-поездки на общественных дорогах Эстонии действует для транспортных средств, которые отвечают классификации уровня SAE 2 или SAE 3 согласно классификации Международного общества классификации автомобильных инженеров.