В августе ETV+ будет освещать всемирные игры знатоков в Пярну

В "Знатокиаде" примут участие 85 команд из 22 стран (в том числе Латвии, Литвы, России, Украины, Германии, Канады, Израиля), 13 команд представят Эстонию. Игрокам предстоит сразиться в "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг", "Свою игру" и спортивную разновидность популярной интеллектуальной игры "Хамса". Также в программе Олимпийский кубок стран. Все игры будут проходить на русском языке, передает ETV+ на своем сайте.

"Мы планируем показать несколько игр, таких как "Хамса" и "Своя игра" на нашей странице в фейсбуке. Обо всех спортивных результатах вы сможете узнавать на нашем сайте, а также в программе "Летнее ВРЕМЯ", которая выходит в эфир ежедневно по будням в 20:15. И, конечно, наших зрителей ждут интервью с главными звездами интеллектуальных игр", — отметила главный редактор телеканала ETV+ Дарья Саар

В составе своих команд в Пярну приедут магистр "Что? Где? Когда?" Максим Поташев, обладатель "Бриллиантовой совы" Илья Новиков, рекордсмен "Своей игры" Александр Либер. Также в турнире примут участие действующие чемпионы мира по "Что? Где? Когда?" — команда Ивана Семушина — и сильнейшие эстонские знатоки, игрок элитарного клуба Андрей Коробейник и известный таллиннский писатель П.И.Филимонов.

"Знатокиада — Всемирные игры знатоков" — это пространство, в котором ежегодно на несколько дней встречаются для интеллектуально-межкультурного диалога более 500 человек из 20 стран", — сказала глава оргкомитета фестиваля Юлия Воробьева и добавила, что "Знатокиада" проводится каждый год в разных странах и по сути объединяет в общей игре людей, разделенных административными границами.

Всемирные игры знатоков проходят в девятый раз. В прошлом году страной-хозяйкой "Знатокиады" стал Азербайджан. Все игры пройдут с 25 по 27 августа в отеле Strand (Пярну).

Также оргкомитет "Знатокиады" и телеканал ETV+ приглашают всех желающих на роль секундантов турнира или так называемых "ласточек". Задача секундантов — собирать ответы у играющих команд, передавать раздаточный материал, ассистировать ведущему и счетной комиссии. Работа оплачивается. Регистрация желающих не позднее 14 августа здесь.