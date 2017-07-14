Два футболиста "Пайде" перешли в таллиннский "Калев"

Выступавшие за городскую команду "Пайде" футболисты Андре Ярва и Ранди Падар перешли в таллиннский "Калев" из первой лиги.

Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил портал ERR Sport.

Предыдущие три сезона Андре Ярва (20) провел в дублирующей и основной командах "Нымме Калью", а нынешний чемпионат начал в составе "Пайде".

Ранди Падар в прошлом сезоне также был в системе "Нымме Калью", а затем пополнил ряды "Пайде".