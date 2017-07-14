Подозреваемый в поджоге автомобилей в Ыйсмяэ арестован

Харьюский уездный суд выдал санкции на арест 29-летнего мужчины, которого подозревают в поджоге легковых автомобилей на парковке перед жилым домом на Ыйсмяэ теэ в Таллинне.

Об этом в пятницу, 14 июля, сообщила пресс-служба Пыхьяской окружной прокуратуры.

Согласно подозрению, в ночь на 11 июля 29-летний мужчина намеренно поджог автомобиль Škoda, припаркованный у дома №150 на Ыйсмяэ теэ. В результате возникшего пожара пламя перекинулось и на соседние машины. Всего, как писал rus.err.ee, пострадали семь транспортных средств.

Своими действиями подозреваемый уничтожил или нанес ущерб чужому имуществу, что повлекло за собой уголовное преследование.

Вечером 11 июля мужчину задержали в Ласнамяэ. Накануне суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте подозреваемого.

"Собранные в ходе расследования уголовного дела доказательства стали достаточными для предъявления арестованному подозрений в совершении преступления", - пояснили в прокуратуре.

Ранее арестованный мужчина уже наказывался в уголовном порядке.