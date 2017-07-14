ФОТО: конкурс на лучший проект пешеходного моста в порту Ванасадам выиграло бюро из Латвии

В пятницу Таллиннский порт объявил победителей конкурса на лучший проект пешеходного моста в Адмиралтейском бассейне порта Ванасадам. Наиболее удачным посчитали работу "New Balance 100" латвийского архитектурного бюро SIA Witteveen + Bos Latvia.

Ранее Таллиннский порт объявил конкурс, чтобы найти инновативное архитектурное и концептуальное решение для пешеходного моста, который планируется построить в Адмиралтейском бассейне. В конкурсе участвовало 9 работ, а мост должен быть построен к концу 2018 года, пишет портал err.ee.

Первое место заняла работа архитекторов из Латвии (SIA Witteveen + Bos Latvia) под названием "New Balance 100". Члены жюри отметили инженерно-техническое решение проекта и внешний вид моста как в разведенном так и сведенном виде.

Второе место заняло архитектурное бюро Salto AB OÜ с проектом под названием "Golden Crane", который понравился жюри своей простотой решения.

Третьего место удостоилась работа бюро OÜ Stuudio Tallinn "Silmad" ("Глаза").

Также был отмечен проект "Ki-Ki", разработанный бюро OÜ AB Kontekst.

Согласно условиям конкурса, жюри оценивало современность, оригинальность, а также целостность и совместимость с местностью проектов. Также важным фактором была и практическая сторона, например, стоимость обслуживания моста в дальнейшем.

Таллиннский порт планирует построить разводной пешеходный мост в Адмиралтейском бассейне, чтобы соединить между собой два терминала.

Конкурс проектов, дальнейшее проектирование и строительство частично финансируется средствами ЕС.