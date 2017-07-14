Инцидент возле Певческого поля: ударившая ножом в сердце мужчину женщина задержана в Нарве

Полиция задержала в среду, 12 июля, в Нарве женщину, которая в середине июня в Таллинне возле Певческого поля ударила мужчину ножом в сердце. В четверг суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте женщины.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйка, получивший серьезное ранение молодой человек продолжает находится под присмотром врачей, передает Rus.Postimees.

Нападение было совершено 16 июня примерно в 23:10 в Таллинне возле Певческого поля.

Этот случай взбудоражил соцсети, однако Куйк обращает внимание, что обвиняемая в соцсетях женщина не имеет отношения к случившемуся.