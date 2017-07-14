В квалификации Лиги чемпионов ЦСКА сыграет с АЕКом, а киевское "Динамо" - с "Янг Бойз"

В Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА, которая свела московский ЦСКА с греческим АЕКом, а киевское "Динамо" - с "Янг Бойз". Год назад швейцарский клуб на этой стадии турнира выбил донецкий "Шахтер".

ЦСКА первый матч проведет на выезде, а киевское "Динамо" дома, передает официальный сайт УЕФА.

ЦСКА и "Динамо" выступают в турнире в качестве серебряных призеров национальных первенств. Чтобы пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов этим клубам необходимо преодолеть третий квалификационный раунд лиги и раунд плей-офф.

Места в основной сетке от России и Украины себе забронировали московский "Спартак" и донецкий "Шахтер".

Напомним, что чемпион Эстонии "Инфонет" вылетел из турнира еще в первом отборочном раунде.

Результаты жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов (матчи 25/26 июля и 1/2 августа)

Путь представителей лиг

"Стяуа" (ROU) - "Виктория" (CZE)

"Ницца" (FRA) - "Аякс" (NED)

"Динамо" Киев (UKR) - "Янг Бойз" (SUI)

АЕК (GRE) - ЦСКА Москва (RUS)

"Брюгге" (BEL) - "Истанбул Башакшехир" (TUR)

Путь чемпионов

"Славия" Прага (CZE) - БАТЭ (BLR)/"Алашкерт" (ARM)

"Спартак" Юрмала (LVA)/"Астана" (KAZ) - "Мариехамн" (FIN)/"Легия" (POL)

"Зриньски" (BIH)/"Марибор" (SVN) - "Хабнарфьордюр" (ISL)/"Викингур" (FRO)

"Жилина" (SVK)/"Копенгаген" (DEN) - "Мальме" (SWE)/"Вардар" (MKD)

"Линфилд" (NIR)/"Селтик" (SCO) - "Дандолк" (IRL)/"Русенборг" (NOR)

"Хапоэль" Беэр-Шева (ISR)/"Гонвед" (HUN) - "Жальгирис" (LTU)/"Лудогорец" (BUL)

"Вииторул" (ROU) - АПОЕЛ (CYP)/"Дюделанж" (LUX)

"Хибернианс" (MLT)/"Зальцбург" (AUT) - "Риека" (CRO)/"ТНС" (WAL)

"Карабах" (AZE)/"Самтредия" (GEO) - "Шериф" (MDA)/"Кукес" (ALB)

"Партизан" (SRB)/"Будучность" (MNE) - "Олимпиакос" (GRE)