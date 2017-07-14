В квалификации Лиги чемпионов ЦСКА сыграет с АЕКом, а киевское "Динамо" - с "Янг Бойз" ({{commentsTotal}})
В Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА, которая свела московский ЦСКА с греческим АЕКом, а киевское "Динамо" - с "Янг Бойз". Год назад швейцарский клуб на этой стадии турнира выбил донецкий "Шахтер".
ЦСКА первый матч проведет на выезде, а киевское "Динамо" дома, передает официальный сайт УЕФА.
ЦСКА и "Динамо" выступают в турнире в качестве серебряных призеров национальных первенств. Чтобы пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов этим клубам необходимо преодолеть третий квалификационный раунд лиги и раунд плей-офф.
Места в основной сетке от России и Украины себе забронировали московский "Спартак" и донецкий "Шахтер".
Напомним, что чемпион Эстонии "Инфонет" вылетел из турнира еще в первом отборочном раунде.
Результаты жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов (матчи 25/26 июля и 1/2 августа)
Путь представителей лиг
"Стяуа" (ROU) - "Виктория" (CZE)
"Ницца" (FRA) - "Аякс" (NED)
"Динамо" Киев (UKR) - "Янг Бойз" (SUI)
АЕК (GRE) - ЦСКА Москва (RUS)
"Брюгге" (BEL) - "Истанбул Башакшехир" (TUR)
Путь чемпионов
"Славия" Прага (CZE) - БАТЭ (BLR)/"Алашкерт" (ARM)
"Спартак" Юрмала (LVA)/"Астана" (KAZ) - "Мариехамн" (FIN)/"Легия" (POL)
"Зриньски" (BIH)/"Марибор" (SVN) - "Хабнарфьордюр" (ISL)/"Викингур" (FRO)
"Жилина" (SVK)/"Копенгаген" (DEN) - "Мальме" (SWE)/"Вардар" (MKD)
"Линфилд" (NIR)/"Селтик" (SCO) - "Дандолк" (IRL)/"Русенборг" (NOR)
"Хапоэль" Беэр-Шева (ISR)/"Гонвед" (HUN) - "Жальгирис" (LTU)/"Лудогорец" (BUL)
"Вииторул" (ROU) - АПОЕЛ (CYP)/"Дюделанж" (LUX)
"Хибернианс" (MLT)/"Зальцбург" (AUT) - "Риека" (CRO)/"ТНС" (WAL)
"Карабах" (AZE)/"Самтредия" (GEO) - "Шериф" (MDA)/"Кукес" (ALB)
"Партизан" (SRB)/"Будучность" (MNE) - "Олимпиакос" (GRE)
Редактор: Виктор Сольц