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В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА "Нымме Калью" может сыграть с "Бордо" ({{commentsTotal}})

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Фанаты "Бордо". Автор: AFP/Scanpix
Спорт
Спорт

В швейцарском Ньоне в пятницу, 14 июля, состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы УЕФА.

На этой стадии турнира победитель пары "Нымме Калью" (Эстония) - "Видеотон" (Венгрия) сыграет с французским "Бордо".

Скорее всего, отправляться во Францию придется венграм, которые накануне в первом матче второго отборочного раунда в Таллинне разгромили "Нымме Калью" со счетом 3:0.

"В футболе все возможно. Недавний пример "Барселоны" в Лиге чемпионов это подтверждает", - сказал в интервью "Радио 4" полузащитник "Калью" Артур Валикаев.

Первые матчи третьего отборочного раунда пройдут 27 июля, ответные - 3 августа.

Остальные два клуба Эстонии - столичные "Левадия" и "Флора" - не смогли преодолеть первый отборочный раунд Лиги Европы.

Жеребьевка третьего отборочного раунда

ПСВ (NED) - "Осиек" (CRO)/"Люцерн" (SUI)
"Норчепинг" (SWE)/"Тракай" (LTU) - "Шкендия" (MKD)/ХИК (FIN)
"Краснодар" (RUS) - "Слован" (SVK)/"Люнгбю" (DEN)
"Штурм" (AUT)/"Младость" Подгорица (MNE) - "Фенербахче" (TUR)
"Панатинаикос" (GRE) - "Габала" (AZE)/"Ягеллония" (POL)
"Шэмрок Роверс" (IRL)/"Млада-Болеслав" (CZE) - "Кайрат" (KAZ)/"Скендербеу" (ALB)
"Аустрия" (AUT) - "Прогрес" (LUX)/АЕЛ (CYP)
"Динамо" Загреб (CRO) - "Вадуц" (LIE)/"Одд" (NOR)
"Динамо" Бухарест (ROU) - "Атлетик" (ESP) 
"Олимпик" Донецк (UKR) - ПАОК (GRE)
"Арка" (POL) - "Ференцварош" (HUN)/"Митьюлланд" (DEN)
"Эстерсунд" (SWE)/"Галатасарай" (TUR) - "Интер" Баку (AZE)/"Фола" (LUX)
"Бордо" (FRA) - "Нымме Калью" (EST)/"Видеотон" (HUN)
"Маккаби" Тель-Авив (ISR)/"КР Рейкьявик" (ISL) - "Паниониос" (GRE)/"Горица" (SVN)
"Валлетта" (MLT)/"Утрехт" (NED) - "Хеугесунн" (NOR)/"Лех" (POL)
"Университатя Крайова" (ROU) - "Милан" (ITA)
"Брондбю" (DEN)/"Вааса" (FIN) - "Хайдук" (CRO)/"Левски" (BUL)
"Гент" (BEL) - "Альтах" (AUT)/"Динамо" Брест (BLR)
"Астра" (ROU)/"Зиря" (AZE) - "Александрия" (UKR)
"Эвертон" (ENG) - "Ружомберок" (SVK)/"Бранн" (NOR)
"Абердин" (SCO)/"Широки Бриег" (BIH) - "Аполлон" (CYP)/"Заря" Бельцы (MDA) 
"Иртыш" (KAZ)/"Црвена Звезда" (SRB) - "Спарта" Прага (CZE)
"Ботев" (BUL)/"Бейтар" Иерусалим (ISR) - "Маритиму" (POR)
"Зенит" (RUS) - "Тренчин" (SVK)/"Бней-Иегуда" (ISR)
"Олимпик" (FRA) - "Остенде" (BEL)
"Фрайбург" (GER) - "Валюр" (ISL)/"Домжале" (SVN)
АЕК Ларнака (CYP)/"Корк Сити" (IRL) - "Работнички" (MKD)/"Динамо" Минск (BLR)
"Железничар" (BIH)/АИК (SWE) - "Брага" (POR)
"Лиепая" (LVA)/"Судува" (LTU) - "Сьон" (SUI)

Редактор: Сергей Михайлов



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