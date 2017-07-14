Правительство утвердило вхождение волости Сетомаа в состав Выруского уезда

Правительство, опираясь на результаты опроса жителей, утвердило решение о вхождении волости Сетомаа в состав Выруского уезда.

"На прошлой неделе правительство решило спросить у жителей волости Сетомаа, в какой уезд они хотят входить. Из принявших участие в голосовании 59,1% высказался в пользу Вырумаа. Основываясь на народном волеизъявлении, правительство и приняло сегодняшнее решение", - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Общая площадь волости Сетомаа - 460,8 кв. км, число жителей - 3577. В новую волость вошли следующие самоуправления: Меремяэ (1075 жителей), Микитамяэ (985), Вярска (1371), часть волости Миссо (146).

Меремяэ и Лухамаа ранее входили в состав Выруского уезда, а Микитамяэ и Вярска были частью Пылваского уезда.

Это было последнее решение по территориальному вопросу в ходе административной реформы, в результате которой вместо 213 самоуправлений в Эстонии будет 79 административных единиц (15 городов и 64 волости). Карту с новыми границами смотрите здесь.