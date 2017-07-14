Предстоящая неделя будет теплой, в понедельник и вторник пройдут дожди

В субботу вероятность дождя будет выше на востоке Эстонии, зато в воскресенье осадков не обещают. На следующей неделе кратковременные дожди ожидаются в понедельник и вторник. Температура воздуха – от +17 до +22 градусов.

В ночь ну субботу осадков не ожидается, днем в Западной Эстонии вероятность дождя будет низкой – менее 25%, в Восточной Эстонии вероятность осадков 50%. Ветер слабый северо-западный, западный. Температура воздуха ночью – от +6 до +10 градусов, днем – от +17 до +21 градуса.

В воскресенье осадков не ожидается. Ветер слабый, западный, но во второй половине дня изменится на юго-западный, южный и усилится. Температура воздуха ночью – от +7 до +10, днем – от +18 до +23 градусов.

Понедельник и вторник будут дождливыми. Ветер умеренный, юго-западный, южный. Температура воздуха ночью – от +9 до +14, днем – от +16 до +21 градуса.

В среду местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью – от +8 до +14, днем – от +17 до +22 градусов.

В четверг осадков не обещают. Температура воздуха ночью – от +7 до +12, днем – от +19 до +23.

В пятницу Балтийского моря достигнет область низкого давления. Если она будет достаточной сильной, то в Эстонии пройдут дожди, если область высокого давления окажется сильнее, то в пятницу сохранится теплая погода без осадков.