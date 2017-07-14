Избирательный союз Урмаса Сыырумаа и Юри Мыйза получит название "Деловой Таллинн"

"Я решил подключиться к деятельности этого избирательного союза по той причине, что сейчас в Таллинне есть хорошая возможность лишить единоличной власти центристов", - сказал исполнительный директор Eesti Lihatööstus Луйк в интервью ERR.

Ранее Луйк руководил различными медиа, например, с 2013 по 2015 год был председателем правления Postimees. В этом году безуспешно пытался возглавить ERR.

По словам Луйка, в каждом из восьми избирательных округов столицы у "Делового Таллинна" будет с десяток кандидатов, то есть в список войдут примерно 80 человек. Кандидатами станут не только бизнесмены.

Если Центристская партия потеряет единоличную власть в Таллинне, то "Деловой Таллинн" готов войти в правящую коалицию. Не исключает Луйк и сотрудничества с центристами.

Муниципальные выборы пройдут 15 октября.