В связи с ремонтом аэропорта в Вильнюсе самолеты из Таллинна временно приземляются в Каунасе

С 14 июля по 17 августа Вильнюсский аэропорт закрыт на ремонт, и в этот период авиакомпания Nordica совершает рейсы во второй по величине город Литвы - Каунас.

Поскольку литовское направление важно для клиентов Nordica, расположенный всего в 100 километрах от Вильнюса Каунас является удобной временной альтернативой, передает пресс-служба авиакомании.

Полеты в Каунас будут совершаться трижды в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям. Самолет вылетает из Таллинна в Каунас утром и возвращается в Таллинн во второй половине дня.