По числу женщин и нацменьшинств в управлении госаппаратом Эстония на последних местах

В рейтинге эффективности государственной службы (CiSE) Эстония заняла седьмое место среди 31 страны. Однако по вовлеченности в управление государством женщин и представителей нацменьшинств страна на одном из последних мест в этом рейтинге.

Эстония опережает многие развитые демократии и является первой среди государств Восточной Европы. В страновом зачете Эстония находится на первом месте по эффективности государственной службы по отношению к ВВП.

Также Эстония на первом месте по предложению цифровых услуг. Эстония выделяется более высокими показателями по всем четырем параметрам в данной области: доступность услуги, прозрачность, открытость для пользователей из других стран и технические предпосылки для предложения услуги.

Первое место принадлежит Эстонии и в администрировании налогов. В администрировании социального страхования Эстония находится на третьем месте в общем зачете. Немного лучше среднего мы в законотворчестве (6-е место), в фискальном и финансовом управлении (7), в сфере кризисного управления и управления рисками (8).

Между тем, худшую оценку Эстония получила за представительство в государственном управлении (28-е место). Причиной этого является низкая доля женщин среди руководителей государственной службы в Эстонии и малая представленность меньшинств на государственной службе.

Государственная служба в Канаде названа наиболее эффективной. За Канадой следуют Новая Зеландия, Австралия, Великобритания, Финляндия и Швеция. Отстают от Эстонии, например, Норвегия, США, Голландия, Ирландия.

Изучением индекса эффективности общественной службы занимается Школа государственного управления Блаватника при Оксфордском университете и Институт управления (www.instituteforgovernment.org.uk).

Индекс CiSE подразделяется на 12 категорий, которые состоят в общей сложности из 76 параметров. Индекс составляется на основании данных, получаемых от различных организаций, среди которых ОЭСР, Всемирный банк, ООН, Eurostat, Transparency International. Различные показатели были собраны в период с 2011 по 2016 год.

С результатами исследования можно ознакомиться здесь:

http://www.bsg.ox.ac.uk/international-civil-service-effectiveness-index