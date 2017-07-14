ВИДЕО: любительница селфи на выставке разбила экспонатов на сумму 200 000 долларов

Посетительница выставки в Лос-Анджелесе, пытаясь сделать селфи, разбила дорогостоящие экспонаты на сумму около 200 000 долларов, сообщает The International Business Times.

Сайт LiveLeak опубликовал видео, полученное с камер наблюдения в выставочном зале. На нем видно, как девушка при попытке сделать снимок пошатнулась, потеряв равновесие, и задела одну стойку, после чего по принципу домино упал весь ряд, передает Интерфакс.

Пресс-секретарь художественной галереи заявил, что причиненный ущерб, по предварительным оценкам, составил около 200 000 долларов. Три работы, по его словам были "повреждены непоправимо", у остальных упавших экспонатов "состояние различной степени повреждения".

Инцидент случился на экспозиции британского художника Саймона Бирча, проживает он в Гонконге. Его работы выставляются в музеях Лондона, Лос-Анджелеса, Майами, Гонконга, Пекина,Сингапура и Токио.