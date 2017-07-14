Министры окружающей среды: сотрудничество – ключ к борьбе с изменением климата

Во второй день неформальной встречи в Таллинне министры окружающей среды Европы еще раз выразили свою неизменную поддержку Парижских соглашений, а также обсудили будущие вызовы и возможности.

"Европейский союз поставил перед собой цель – сократить выборы парниковых газов к 2030 году на 40%. Мы будем следовать этому обещанию. Это не всегда просто, но в долгосрочной перспективе это полезно как для нашей планеты, так и для благополучия людей, а также для усиления конкурентоспособности, – сказал министр окружающей среды Эстонии Сийм Кийслер. – Неделю назад и лидеры саммита G20 подтвердили, что экономический рост и охрана окружающей среды должны идти рука об руку, а также нельзя отступить от Парижских соглашений".

Кийслер отметил, что и приоритетные темы во время председательства Эстонии в Совете ЕС способствуют выполнению Парижских соглашений. Среди прочих, приоритетом является реформа системы торговли парниковыми газами, сокращение выбросов в секторах вне этой системы, а также дальнейшие шаги в области пакета чистой энергии.

Министры подчеркнули, что сотрудничество играет важную роль в борьбе с изменениями климата. Свой вклад должны внести все – общественный сектор, местные самоуправления и сообщества. Исполнительный директор Европейского фонда климата Лоренс Тубиана, президент Royal Dutch Shell Чарльз О. Холлидей и посол Сейни Нафо поделись своим опытом и знаниями в области гражданского общества, частного сектора и сотрудничества с развивающимися странами.

Министр окружающей среды Эстонии Сийм Кийслер сказал, что Европейский союз продолжит инвестировать в международное сотрудничество в области климата, чтобы сократить связанные с изменением климата риски. Для этих целей в 2015 году ЕС и страны-члены выделили в общей сложности 17,6 миллиардов евро. "В борьбе с последствиями изменения климата ни одна страна не должна остаться в одиночестве. В итоге это повлияет на всех нас, – сказал Кийслер. – Это должен быть основной принцип на международных переговорах в Бонне".

Позиция ЕС на конференции в Бонне будет утверждена на Совете министров окружающей среды, который состоится в октябре.