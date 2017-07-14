Казахстанский футболист Касымхан Таласбаев покинул "Тулевик"

Решение принято по обоюдному согласию, сообщает "Тулевик" на своей странице в Facebook.

Таласбаев был единственным легионером в вильяндиской команде.

Полузащитник прибыл в Вильянди в начале года и провел за "Тулевик" 15 матчей в высшей лиге чемпионата Эстонии, забив два гола - оба с пенальти.

Ранее 24-летний футболист, который в Казахстане был также известен как рэпер Алибама, выступал за "Кайрат" (один матч за первую команду) и алматинский ЦСКА.

"Тулевик" с 10 очками занимает предпоследнее, девятое, место в чемпионате Эстонии.