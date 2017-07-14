СМИ: в Египте двое туристок погибли при нападении на гостиницу

В Хургаде двое туристок, которые, возможно, были из Украины, погибли в результате нападения на отель, сообщает МВД Египта. Вооруженный ножом мужчина проплыл от общественного пляжа к туристическому и напал на отдыхавших женщин. Четыре женщины получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Агентство Рейтер, ссылаясь на полицию и источники в службах безопасности, сообщает, что в результате нападения погибли две украинских туристки. Еще четверо человек ранены, сообщает Би-Би-Си.

Согласно заявлению местных властей, некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. Они доставлены в больницу.

Нападавший задержан, его допрашивают, чтобы выяснить его мотивы, пишет Франс пресс.

По данным агентства, нападавший проник на туристический пляж, проплыв по морю со стороны общественного пляжа.

Ранена гражданка России, ее жизни ничего не угрожает, говорится в заявлении российского генконсульства, которое цитирует Интерфакс. У нее двойное гражданство, России и Украины, пишет РИА Новости.

Посольство информацию о двух погибших украинках не подтверждает

Посол Украины в Египте Геннадий Латий отметил, что сейчас посольство не располагает информацией о том, что среди пострадавших есть граждане Украины, передает УНН со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"По состоянию на сегодня мы не подтверждаем, что среди пострадавших есть граждане Украины. По нашей информации, погибли два человека. По нашей информации, это могут быть граждане Германии или Армении", - уточнил Латий.

По его словам, среди раненых есть женщина, рожденная в Украине. "Госпожа Михайленко Елена Ивановна, она гражданка РФ", - сказал Латий.

Он отметил, что посольство Украины продолжает работать над выяснением полной информации. Нападения, по его информации, произошли в гостиницах The Habia и Sunny Days El Palacio.