В Египте две туристки из Германии погибли при нападении на гостиницу

Погибшие при нападении на отели в египетской Хургаде были гражданками Германии, а не Украины. Об этом агентству Reuters сообщил представитель службы безопасности региона Красного моря генерал Мохамед эль-Хамзави.

В результате случившегося пострадала туристка из Чехии, подтвердили Reuters в МИД Египта. Ранее стало известно, что пострадала гражданка РФ, а также двое граждан Армении, передает "Медуза".

Нападение произошло днем 14 июля. Мужчина, предположительно попавший в отель по морю с общественного пляжа, напал на отдыхавших в отеле иностранцев с ножом. По данным Associated Press, в момент нападения он кричал по-арабски: "Прочь с дороги, мне нужны не египтяне".

Как пишет Reuters, сперва он ранил четырех человек в отеле Zahabia, а затем еще двоих - в соседнем Sunny Days El Palacio.

Его удалось задержать. Официальной информации о его мотивах пока нет.

Посольство Украины опровергло информацию о двух погибших украинках

Посол Украины в Египте Геннадий Латий отметил, что сейчас посольство не располагает информацией о том, что среди пострадавших есть граждане Украины, передает УНН со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"По состоянию на сегодня мы не подтверждаем, что среди пострадавших есть граждане Украины. По нашей информации, погибли два человека. Это могут быть граждане Германии или Армении", - уточнил Латий.

По его словам, среди раненых есть женщина, рожденная в Украине. "Госпожа Михайленко Елена Ивановна, она гражданка РФ", - сказал Латий.