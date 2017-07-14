В Египте двое туристов из Украины погибли при нападении на гостиницу

В Хургаде двое туристов из Украины погибли в результате нападения на отель, сообщает МВД Египта. Четыре женщин получили ранения, некоторые находятся в критическом состоянии.

Еще четыре человека получили ранения, передает "Медуза" со ссылкой на The Daily Telegraph. Нападавший был вооружен ножом. Он находится под стражей.

Об атаке в курортном городе Хургаде на Красном море сообщило МВД Египта. По официальным данным, по меньшей мере шесть женщин ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Агентство Рейтер, ссылаясь на полицию и источники в службах безопасности, сообщает, что в результате нападения погибли два украинских туриста. Еще четверо человек ранены. В украинском консульстве отказались комментировать эту информацию, сообщает Би-Би-Си.

Согласно заявлению местных властей, некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. Они доставлены в больницу.

Нападавший задержан, его допрашивают, чтобы выяснить его мотивы, пишет Франс пресс.

По данным агентства, нападавший проник на туристический пляж, проплыв по морю со стороны общественного пляжа.