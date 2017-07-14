Эстония на месяц бесплатно отдаст Литве право на добычу креветки в водах Шпицбергена

Заместитель главы отдела рыбного хозяйства Министерства сельской жизни Мерле Фрей сообщает в письме еврокомиссии, что Эстония достигла с Литвой соглашения о передаче права Эстонии на 35-дневный промысел креветки в водах архипелага Шпицберген в 2017 году.

"Это стандартная передача возможностей промысла в течение года между странами. Она никак не отражается на исторических возможностях промысла стран. Эстония ничего в этот раз не получит от Литвы, как и Эстония обычно ничего не получает взамен. Эстония раньше не уступала Литве право на промысел креветки на Шпицбергене, но уступала его Дании", - пояснила пресс-секретарь министерства Трийн Хейнасте.