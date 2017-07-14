Из Финляндии депортируют осужденного за избиение сестры иракца

Верховный административный суд Финляндии принял решение о депортации уроженца Ирака, которого осудили за избиение своей сестры.

"Он наносил сестре удары в лицо открытой ладонью, пинал ее по ногам, таскал за волосы и избивал кальянной трубкой", - сообщается в пресс-релизе верховного административного суда, передает Русская служба YLE.

В суде мужчина обосновал рукоприкладство культурными обычаями.

Верховный суд постановил, что происходящее внутри семьи насилие, которое объясняют культурными обычаями, говорит о пренебрежении конституцией Финляндии и международными соглашениями.

Речь идет об иракце, в отношении которого Верховный суд ранее отклонил первое в Финляндии обвинение, касающееся планирования убийства чести.

Согласно закону об иностранцах, пребывающего в Финляндии на основании вида на жительство иностранца могут депортировать, если его признают виновным в преступлении, за которое можно получить минимум год тюрьмы.

Мужчина переехал в Финляндию вместе с матерью и сестрой в 2010 году. На тот момент ему было 16 лет.