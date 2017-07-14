Хорват Марин Чилич вышел в финал Уимблдона ({{commentsTotal}})
Хорват Марин Чилич стал первым финалистом Уимблдона-2017. В полуфинале он обыграл американца Сэма Керри - 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3), 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 59 минут, передает ТАСС.
Финал пройдет 16 июля, соперником Чилича станет победитель полуфинального матча между чехом Томашем Бердыхом и швейцарцем Роджером Федерером.
Чилич впервые в карьере вышел в финал Уимблдона, до этого его лучшим результатом было участие в четвертьфинале (2014-16). Он является победителем другого турнира серии "Большого шлема" - Открытого чемпионата США (2014).
Редактор: Виктор Сольц