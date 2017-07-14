Британский перевозчик easyJet создаст отдельную авиакомпанию для полетов в ЕС после "брексита"

Британский низкотарифный авиаперевозчик easyJet откроет филиал в Австрии и создаст отдельную авикомпанию, чтобы продолжать полеты в небе Европейского Союза, когда Великобритания выйдет из ЕС.

Появление еще одного перевозчика объясняется тем, что в противном случае британский лоукостер потеряет право выполнять рейсы между странами Евросоюза после выхода Великобритании из ЕС в 2019 году, сообщает euronews.

Создание новой авиакомпании позволит easyJet "продолжать выполнять рейсы, как по всей Европе, так и в не европейские страны после выхода Великобритании из Евросоюза", вне зависимости от того, какими окажутся результаты переговоров о будущем авиационном соглашении между руководством ЕС и британскими властями.

По общеевропейским правилам, для выполнения полетов внутри объединенной Европы перевозчик должен иметь лицензию и сертификат AOC, выданные страной-членом ЕС. Австрию еasyJet выбрал из-за того, что здесь "строго соблюдаются европейские правила безопасности", говорится на сайте компании.

Британский перевозчик планирует перерегистрировать на новую авиакомпанию 110 самолетов из 260. Бюджетная авиакомпания easyJet была основана в 1995 году, ее штаб-квартира расположена в лондонском аэропорту Лутон. В 2016 году easyJet перевезла 74,5 миллионов пассажиров. По этому показателю в Европе она уступает лишь ирландскому перевозчику Ryanair (117 миллионов человек).

Британский лоукостер easyJet собирается создать новую авиакомпанию easyJetEuropehttp, говорится в сообщении на сайте компании.