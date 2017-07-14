В Лондоне задержали двух подростков по подозрению в нападениях с кислотой

В Лондоне арестованы два подростка по подозрению в участии в пяти нападениях с применением химических веществ.

Сообщается, что арестованным подросткам 15 и 16 лет. Один из них был задержан в четверг вечером, второй - в пятницу, передает Русская служба "Би-би-си".

По свидетельствам пострадавших и очевидцев, двое подростков на мопеде обливали жертву кислотой и забирали у нее транспортное средство. Мотивы преступников выясняются.

Пять нападений в четверг вечером были совершены двумя подозреваемыми на мотоцикле в течение 90 минут в районах Хакни, Ислингтон и Сток-Ньюингтон.

С 2012 года число нападений в Англии с применением бытовой химии, которая распылялась в лица жертвам, возросло в два раза.

С 2010 года в Лондоне таких нападений, по данным полиции, было совершено 1800. В прошлом году их было 458, и почти в два раза меньше (261) - в предыдущем, 2015 году.

Глава лондонской полиции Крессида Дик назвала рост подобных преступлений тревожным, поскольку кислота наносит ужасные травмы.