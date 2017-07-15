В Пайкузе скульпторы из разных стран создают "музыку, застывшую в камне"

В Пярнуском уезде проходит первый международный симпозиум скульпторов. Мастера из шести стран создают парковые скульптуры из национального камня Эстонии - доломита. За работой скульпторов можно наблюдать в Пайкузе до 16 июля.

С доломитом работают скульпторы из России, Украины, Греции, Литвы и Эстонии. Для некоторых из них - это первое знакомство с национальным камнем Эстонии, передает "Актуальная камера".

"Интересный камень. Он не такой твердый, как мрамор, - сказал скульптор из Греции Одессиус Тосоунидис. - С ним работать немножко легче, но у каждого камня есть свой интерес, своя красота".

По словам скульптора из России Виталия Гнатюка, он удобен для больших работ, потому что долго стоит. "Говорят, что в Эстонии есть замок 14 века из известняка. В общем-то это, конечно, удивительно".

Парковые скульптуры создаются на тему "Время камня". Работать мастера начали 5 июля, чтобы к 16 июля представить готовые творения на суд профессионального жюри.

Организатор симпозиума, художник Тийна Оясте сказала, что одна из скульптур будет выставлена в тематическом парке каменного века в Пайкузе.

Первый международный симпозиум скульпторов проходит на хуторе Мяеотса в волости Пайкузе Пярнуского уезда. Местная живописная природа так вдохновила творцов, что все они предлагают продолжит данное начинание.

По словам Тосоунидиса, приехав сюда, он сильно удивился. "Я почувствовал, что нахожусь в маленьком раю. Надеюсь, что это продолжится. Каждый год, чтоб у вас здесь был симпозиум".

Все желающие смогут посмотреть, как скульпторы из разных стран создают свою "музыку, застывшую в камне", до 16 июля.