Актуальная камера 14.07.2017 (20:00)

В Таллинн прибыли самоуправляемые автобусы, которые начнут курсировать по маршруту от площади Виру до Котла культуры (KultuuriKatel), центра председательства Эстонии в Совете ЕС. Автобусы являются тестовой версией технологий будущего. Жители и гости Таллинна могут воспользоваться самоуправляемыми автобусами совершенно бесплатно.
В рейтинге эффективности государственной службы (CiSE) Эстония заняла седьмое место среди 31 страны. Однако по вовлеченности в управление государством женщин и представителей нацменьшинств страна на одном из последних мест в этом рейтинге.
Интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд латвийской газете Latvijas avize вызвало критику со стороны депутата Европейского парламента, члена правления Центристской партии Яны Тоом.