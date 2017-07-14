В субботу ожидаются кратковременные дожди и ветер ({{commentsTotal}})
В субботу, 15 июля, нас ожидают кратковременные дожди и северный ветер. Температура воздуха 15..21°C.
Предстоящей ночью будет ясно или небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный, северо-западный 2-8 м/с, на северном побережье порывы ветра до 12 м/с. Температура воздуха 5..11°C, на побережье местами до 14°C.
Днем переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 3-9 м/с, на северном побережье порывы ветра до 12 м/с. Температура воздуха 15..21°C.
Редактор: Артур Тооман
Источник: "Актуальная камера" (ETV+)