Старейшина Пылвамаа Игорь Таро об итогах референдума: власть народа восторжествовала

В ходе завершившегося накануне вечером референдума, проходившего в рамках административной реформы, жители новой волости Сетомаа высказались за вхождение в состав Выруского уезда. В плебисците принял участие 31 с половиной процент жителей создаваемой волости, из них 59 процентов высказались в пользу Вырумаа, а 41 процент – за Пыльвамаа. Участие в опросе приняли жители волостей Меремяэ, Микитамяэ и Вярска, а также местечка Лухамаа в волости Миссо. При этом Меремяэ и Лухамаа ранее входили в состав Выруского уезда, а Микитамяэ и Вярска были частью Пылваского уезда. Прокомментировать итоги референдума корреспондент "Радио 4" Маргарита Черняева попросила старейшину Пылваского уезда Игоря Таро: