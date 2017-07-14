Федерер в 11-й раз вышел в финал Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер обыграл чеха Томаша Бердыха со счетом 7:6, 7:6, 6:4 и в 11-й раз вышел в финал Уимблдонского теннисного турнира.

Таким образом, Федерер обновил собственный рекорд по количеству финалов Уимблдона. В решающем матче он поборется за рекордный восьмой титул, передает "Трибуна".

Всего для 35-летнего Федерера это будет 29-й финал турнира "Большого шлема" - он опять же обновил собственный рекорд. Вообще на турнирах уровня АТР это будет 141-й финал швейцарца.

Федерер стал вторым в списке самых возрастных финалистов Уимблдона. Уступает он только Кену Роузуоллу, который в 1974 году в 39 лет дошел до решающего матча.

В финал Уимблдона Федерер вышел, не проиграв ни сета. Там он сыграет с Марином Чиличем, в личных встречах с которым ведет 6-1.