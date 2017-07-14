ВИДЕО ГОЛОВ: "Флора" и "Левадия" разошлись боевой ничьей - 3:3

В центральном матче 19-го тура чемпионата Эстонии по футболу "Флора" на таллиннской "А.Ле Кок Арене" сыграла вничью с "Левадией" - 3:3. Возглавляющая турнирную таблицу "Флора" продолжает опережать принципиального соперника на четыре очка.

На третьей минуте Захария Бегларишвили вывел хозяев вперед. Однако еще до перерыва "Левадия" сумела ответить тремя голами - отличились Римо Хунт, Жоао Морелли и Никита Андреев.

Во втором тайме "Флоре" благодаря метким ударам Мадиса Вихманна и Рауно Саппинена удалось спасти игру.

Ранее в пятницу "Инфонет" разгромил "Таммеку" со счетом 4:1.

"Левадия" и "Флора" уже в третий раз в этом сезоне поделили очки. Обе команды пока не проиграли ни одного матча в чемпионате. "Флора" набрала 49 очков, у "Левадии" на четыре балла меньше. Идущий третьим "Нымме Калью" имеет в своем активе 39 очков и матч в запасе.

Два поединка тура пройдут в субботу, 15 июля. Пярнуский "Вапрус" принимает "Пайде", а вильяндиский "Тулевик" встречается с силламяэским "Калевом". Поединок между нарвским "Трансом" и "Нымме Калью" перенесен на 1 августа.