Под Валга 14 июля произошла авария, в которой пострадало пять человек

Под Валга в волости Пука на шоссе Йыхви-Тарту-Валга днем 14 июля произошло тяжелое ДТП: столкнулось два легковых автомобиля. В результате аварии пострадало пять человек.

На 191-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга в волости Пука 14 июля в 15:32 произошла авария. Автомобиль Volvo S80, которым управляла 56-летняя женщина, отклонился на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Nissan Primastar, которым управляла 36-летняя женщина.

Водителя Nissan доставили в больницу в Тарту, а пассажиров: восьмилетнего мальчик, 30-летнего мужчину и 42-летнюю женщину отвезли в больницу в Валга. Водителя Volvo отвезли в латвийскую больницу в Валка.