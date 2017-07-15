Министерство обороны Эстонии раздаст 400 000 евро предприятиям ВПК для разработки гаджетов

Министерство обороны Эстонии готово поддержать инновационные и наукоемкие проекты предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Общая сумма грантов составляет 400 000 евро. Заявки принимаются до конца августа.

Министерство выделяет деньги на то, чтобы повысить конкурентоспособность отечественных предприятий ВПК на зарубежных рынках или помочь выйти им со своими товарами и услугами за пределы Эстонии.

"Я с нетерпением жду активного участия предприятий, надеюсь, что мы узнаем новую историю успеха оборонной промышленности Эстонии", - сказал руководитель оценочной комиссии инвестиционного отдела Министерства обороны Эстонии Кусти Салм.

По его словам, за пять лет помощь предприятиям ВПК позволила нескольким компаниям существенно вырасти.

Например, беспилотные танкетки компании Milrem пользуются большим спросом в США и на Ближнем Востоке:

Компания Threod Systems по всему миру продает системы автопилота для малых беспилотников:

Компания Eli Group производит складывающиеся беспилотники, которые умещаются в рюкзак. Их используют пограничники на восточной границе Эстонии и они пользуются спросом в ЕС.

Министерство выделяет гранты, как правило, в размере 25% от общей суммы проекта, однако в зависимости от потенциала размер гранта может быть увеличен до 45%. Максимальная сумма поддержки может составить до 200 000 евро. Общая сумма грантов 400 000 евро.

Заявки принимаются до 31 августа 2017 года. С условиями получения грантов можно познакомится на сайте Министерства обороны.