ВИДЕО: Это красиво - в Будапеште прошло открытие Чемпионата мира по водным видам спорта

В течение 17 дней в стлице Венгрии Будапеште будут разыграны 75 комплектов медалей в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании, водном поло, хай-дайвинге и плавании на открытой воде. Эстонию представляют на чемпионате восемь спортсменов.

Красочное открытие Чемпионат мира по водным видам спорта состоялось 14 июля в Будапеште.

Эстонию на чемпионате представляют восемь спортсменов: два пловца будут соревноваться на открытой воде - Мерле Лийванд и Франк Йохна Ояранд. Шесть пловцов будут состязаться в бассейне - Даниэль Зайцев, Крегор Зирк, Ральф Трибунцов, Мария Романюк, Филипп Проворков и Сигрид Сепп. Главные тренер сборной Эстонии Янно Юргенсон.

Чемпионат мира традиционно стартует соревнованиями по синхронному плаванию и прыжкам в воду, тогда как турнир пловцов начнется лишь 23 июля. Первые чемпионы мира станут известны в субботу, турнир продлится до 30 июля, медали в каждом виде будут разыграны на четырех аренах столицы Венгрии и на озере Балатон.