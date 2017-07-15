МИД Эстонии соболезнует пострадавшим год назад во время попытки госпереворота в Турции

Министерство иностранных дел Эстонии соболезнует тем, кто потерял близких во время драматических событий годичной давности в Турции и поддерживает власти страны.

Попытка госпереворота в Турции унесла сотни невинных жизней, более 2000 человек получили ранения. "Выражаем свою солидарность с турецким народом, отважно отстоявшим конституционный строй и защитившим Национальное собрание Турции. Мы поддерживаем демократически избранные институты страны", - говорится в официальном сообщении МИДа Эстонии.

Соответствующая нота была передана посольству Турции в Таллинне.

Попытка государственного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Основные события разворачивались в двух крупнейших городах страны - Стамбуле и Анкаре. В результате противостояния погибли 260 человек.