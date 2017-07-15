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МИД Германии официально подтвердил гибель двух граждан своей страны в Хургаде ({{commentsTotal}})

В Египте погибли две туристки из Германии в результате нападения мужчина с ножом на отдыхающих.
В Египте погибли две туристки из Германии в результате нападения мужчина с ножом на отдыхающих. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

МИД Германии в субботу, 15 июля, официально подтвердил, что жертвами нападения на гостиницу в Хургаде стали двое граждан этой страны.

"К настоящему времени у нас есть грустная уверенность в том, что двое туристов, погибших на курорте Хургада на востоке Египта - граждане Германии", - заявил представитель германского внешнеполитического ведомства, передает Интерфакс.

"На основании информации, которой мы располагаем, целью нападения были иностранные туристы - это коварный и преступный акт, который потряс нас и заставил ужаснуться", - отметил он.

Первоначально поступали сообщения о том, что две погибшие женщины были гражданками Украины.

Накануне вооруженный ножом человек атаковал туристов в гостинице в Хургаде, сообщило МВД Египта. Полиция задержала нападавшего, начато расследование.

По первоначальным данным, атаковавший туристов человек приплыл на закрытый пляж гостиницы с общественного пляжа, находящегося неподалеку.

Редактор: Артур Тооман

хургада


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